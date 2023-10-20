نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التصميم الرسمي لكأس بطولة الدوري الإفريقي والكرة الرسمية للبطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. التصميم الرسمي لكأس بطولة الدوري الإفريقي بمشاركة الأهلي

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، قبل ساعات قليلة من الافتتاح الرسمي لنسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، التصميم الرسمي لكأس البطولة والكرة الرسمية للبطولة أيضًا، وجاء هذا الإعلان قبل ساعات قليلة من المباراة الافتتاحية بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مؤخرًا، كشف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التصميم الرسمي لكأس بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة في نسختها الأولى، والتي يشارك في النسخة الأولى من البطولة 8 أندية مختلفة من القارة الأفريقية.

كأس بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

وتنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي "AFL"، بمباراة قوية تجمع الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في العاصمة دار السلام، حيث تأتي هذه المباراة ضمن ذهاب دور الثمانية من البطولة، وذلك قبل أيام من مواجهة العودة في القاهرة الأسبوع المقبل.

كأس بطولة الدوري الإفريقي

وتشهد النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، التي تم تنظيمها بالشراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، مشاركة 8 أندية إفريقية مختلفة، وتشمل هذه الأندية الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب الأفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، وبترو أتلتيكو الأنجولي.

حفل افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

وتبدأ مباريات البطولة اليوم الجمعة في الساعة الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بمواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دار السلام، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وستقوم قنوات أبو ظبي الإماراتية وقنوات أون تايم سبورت المصرية والقنوات الرياضية المغربية بنقل أحداث البطولة بشكل رسمي عبر شاشاتها المختلفة، بما في ذلك مباراة الافتتاح بين الأهلي وسيمبا التنزاني.

مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي



في مباراته اليوم، يسعى الأهلي لتجاوز فريق سيمبا التنزاني وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة، حيث في حالة فوز الأهلي، سيحجز مقعدًا في المربع الذهبي للبطولة.

وتهدف بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم إلى تعزيز وتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية وتعزيز التنافسية بين الأندية، وتعتبر هذه البطولة فرصة للأندية الأفريقية لزيادة درجة المنافسة القارية الأخرى وزيادة مستوى المنافسة في القارة في البطولات المختلفة.

الأهلي

بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى

ومن المتوقع أن تحظى بطولة الدوري الأفريقي بمتابعة كبيرة من قبل عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية وخارجها، حيث يتوقع أن تسهم هذه البطولة في تعزيز شعبية اللعبة في القارة وزيادة الاهتمام بها، وستستمر مباريات البطولة على مدار عدة أسابيع، حيث ستشهد مباريات قوية ومنافسة شرسة بين الأندية المشاركة، ومع مرور الوقت، ستتضح الفرق المؤهلة إلى المراحل التالية من البطولة، حتى يتوج بطل الدوري الأفريقي في نهاية البطولة.