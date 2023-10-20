عاجل.. رئيس الاتحاد الأفريقي يكشف عن تصميم كأس بطولة الدوري الإفريقي والكرة الرسمية للبطولة

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. تصميم كأس بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى

الدوري الإفريقي.. أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس "كاف"، الكأس الرسمي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، وذلك ساعات قليلة قبل المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي التي ستقام اليوم بين فريقي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني.



وكشف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، عن التصميم الرسمي لكأس بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة في نسختها الأولى والتي تقام بمشاركة 8 أندية مختلفة من القارة السمراء.

الكأس الرسمي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

ومن المنتظر أن تنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي "AFL"، بمواجهة قويه بين فريقي الأهلي المصري أمام مضيفه سيمبا التنزاني في العاصمة دار السلام، في دور الثمانية من البطولة.

كأس بطولة الدوري الإفريقي



وتشهد النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي أطلقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 8 فرق إفريقية مختلفة وهي "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي".

المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

وتنطلق صافرة بداية أحداث البطولة اليوم الجمعة في الساعة الـ6 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بين الأهلي ضد سيمبا التنزاني، في العاصمة التنزانية دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.







القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى



وحسبما أعلنت منذ ساعات، فمن المقرر أن تقوم قنوات أبو ظبي الإماراتي وقنوات أون تايم سبورت المصرية، والقنوات الرياضية المغربية، بنقل أحداث البطولة بشكل رسمي عبر شاشاتها المختلفة، بما في ذلك افتتاح البطولة اليوم بين فريقي الأهلي ضد سيمبا التنزاني.



مشوار الأهلى فى بطولة الدوري الأفريقى

ويبحث الأهلي اليوم لتخطي عقبة فريق سيمبا التنزاني، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة، ليكون بذلك المارد الأحمر في انتظار مواجهة الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

الأهلي

تاريخ مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى

وتواجها فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني من قبل في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، وتمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.