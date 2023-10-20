نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإفريقي.. تعرف على التصميم الرسمي لكأس البطولة قبل انطلاقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. الكشف عن تصميم كأس بطولة الدوري الإفريقي

كشف منذ قليل، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل ساعات من انطلاق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، عن التصميم الرسمي لكأس البطولة والكرة الرسمية التي ستستخدم أيضًا في البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، كشف رئيس الكاف عن التصميم الرسمي لكأس بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة في نسختها الأولى، والتي تقام بمشاركة 8 أندية مختلفة من القارة الأفريقية.

بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم



وتنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي "AFL"، بمباراة قوية بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في العاصمة دار السلام، حيث تأتي المباراة اليوم ضمن ذهاب دور ربع النهائي من البطولة، قبل أيام من مباراة العودة في القاهرة الأسبوع المقبل.

الأهلي

وتشهد النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم مشاركة 8 أندية إفريقية مختلفة، وتشمل الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب الأفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم اليوم

وتنطلق مباريات البطولة اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في دار السلام، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

حيث من المقرر أن تقوم قنوات أبو ظبي الإماراتية وقنوات أون تايم سبورت المصرية والقنوات الرياضية المغربية ببث أحداث البطولة بشكل رسمي عبر شاشاتها المختلفة، بما في ذلك مباراة الافتتاح بين الأهلي وسيمبا التنزاني.

مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي



في مباراته اليوم، يسعى الأهلي لتجاوز فريق سيمبا التنزاني وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة، حيث تعد هذه البطولة مناسبة مهمة لتعزيز الكرة الإفريقية ورفع مستوى المنافسة بين الأندية الأفريقية.

القناة الناقلة للبطولة

ويتوقع أن تكون مباريات البطولة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث تجتمع أندية قوية وموهوبة من مختلف أنحاء القارة، وتكون الكأس والكرة الرسمية رمزًا لتلك البطولة في نسختها الأولى والتي تنطلق اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون للبطولة تأثير إيجابي على تطور كرة القدم في القارة الإفريقية، حيث يزيد الاهتمام باللعبة وتعززت فرص الاكتشاف وتطوير المواهب الشابة. من المتوقع أن يكون للبطولة تأثير قوي على المشهد الرياضي في القارة وقدرتها على تحقيق تقدم في الكرة الإفريقية.