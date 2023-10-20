نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب المراهنات".. ساحر الهلال السعودي على أعتاب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت الصحف الإنجليزية مؤخرا، مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير وعاشقي فريق الهلال السعودي، بشأن اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجحت إدارة الهلال هذا الموسم، في ضم العديد من لاعبي أوروبا المميزين، في مقدمتهم البرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم وكاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز بالإضافة إلى سافيتش.

- نجم الهلال يقترب من نيوكاسل

ونشرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي، ترغب في ضم البرتغالي روبن نيفيز نجم نادي الهلال لموسمين قادمين، بسبب تجميد تونالي المنتظر.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن الإيطالي ساندرو تونالي، متهم في قضية لأكثر الرهانات على مباريات كرة القدم، مما يعرضه لإيقاف لمدة سنة ونصف.

وتعتبر صفقة الإيطالي هي الأضخم ماديا في قائمة الماكبايس بالسنوات الأخيرة، بعدما كلفت خزينة النادي الإنجليزي ما يقرب من 70 مليون يورو.