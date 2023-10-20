تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا قبل مواجهة اليوم بالدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة المارد الأحمر أمام نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا

والتقى الفريقان الأهلي والمستضيف سيمبا في 6 مواجهات قبل مباراة اليوم، حقق الفريق الأحمر الفوز في ثلاثة مواجهات، كما حقق سيمبا الفوز في ثلاثة أيضا.



وكانت اكبر نتيجة بين الفريقين هو الفوز الذي حققه المارد الأحمر بخماسية مقابل هدف ببطولة بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز بآخر مباراة جمعت بين الفريقين، حيث انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف سجله محمد شريف، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وتنطلق المباراة بين الأهلي والمستضيف سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.