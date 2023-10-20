نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الخليفي لا يستسلم".. لعبة جديدة لمنع كيليان مبابي من ارتداء قميص ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحديث داخل جدران نادي ريال مدريد الإسباني، حول مصير الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتحلم جماهير وعاشقي الميرنجي، في الوصول إلى لحظة إعلان التعاقد مع اللاعب المتفجر بالمواسم الأخيرة، والتي فشل العملاق الإسباني في ضمه بسبب إدارة الفريق الفرنسي.

- الخليفي يحاول اقناع مبابي

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن تواصل إدارة باريس سان جيرمان المحاولة في إقناع كيليان مبابي بتجديد عقده، وهو أمر لا يبدو أنه يقنع مبابي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أحد الأشياء التي تعلمها ريال مدريد وقادته في السنوات الأخيرة هو أنه لا ينبغي عليهم رهن مستقبلهم الرياضي بأي لاعب.

واختتمت، الآن أصبحوا واضحين جدًا بشأن الخط الذي يجب اتباعه والذي لن يعتمد على مبابي أو هالاند.