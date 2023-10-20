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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بايرن ميونيخ يعلن دعمه للجالية اليهودية ويصدر بيان رسمياً بشأن نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية

عاجل- "البافاري يعلن دعمه للاحتلال الإسرائيلي"..بايرن ميونخ يكشف موقفه من نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية..أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني، بيان في صباح اليوم، يوضح فيه موقف الإدارة من اللاعب المغربي نصير مزراوي، والذي قام بدعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكشف البافاري في بيان رسميًا كواليس المحادثة التي تمت بين إدارة النادي وبين اللاعب"

ووصف نادي بايرن ميونيخ الألماني حركة المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب: "أجرى نادي بايرن ميون محادثة مفصلة وواضحة مع نصير مزراوي هذا الأسبوع وكان سبب الجدل هو منشورات مزراوي على إنستغرام فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبًا مما أدى إلى غضب وإنتقاد".

عاجل- "البافاري يعلن دعمه للاحتلال الإسرائيلي"..بايرين ميونخ يكشف موقفه من نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية

عاجل- "البافاري يعلن دعمه للاحتلال الإسرائيلي"..بايرن ميونخ يكشف موقفه من نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية



وتابع نادي بايرن ميونيخ للبيان بالكشف كواليس المحادثة التي دارت بين نصير مزراوي وبين إدارة النادي ليكشف اللاعب المغربي عن موقفه من دعم القضية الفلسطينية: "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض بشدة الإرهاب والحرب. يقول جان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ إنه يأسف إذا تسببت منشوراته في إثارة الغضب موضحًا: "يدين نادي بايرن ميونخ هجوم حماس على إسرائيل وإضافة إلى ذلك يوضح نصير مزراوي إدانته لكل أنواع الإرهاب وكل منظمة إرهابية".

وأكد نادي بايرن ميونيخ عن رفضة لنقل الصراع الدائر في الشرق الأوسط إلى ألمانيا "يعارض نادي بايرن ميونخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط وعنفه إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام، إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس له مكان في الثقافة السياسية الألمانية".

وأعلن نادي بايرن ميونيخ بشكل رسميًا عن دعمه لكيان الاحتلال الإسرائيلي: "يقف نادي بايرن ميونخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل ولا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات".

عاجل- "البافاري يعلن دعمه للاحتلال الإسرائيلي"..بايرين ميونخ يكشف موقفه من نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية



عاجل- بايرن ميونيخ يعلن دعمه للجالية اليهودية ويصدر بيان رسميًا بشأن نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية



وأكمل نادي بايرن ميونيخ حديقه في البيان بالتأكيد على تطوير الكرة وتحقيق التوازن بين الثقافات "نادي بايرن ميونخ مقتنع بأن كرة القدم يجب أن تطور قدرتها على التوازن بين الثقافات المختلفة خاصة في أصعب اللحظات".

وفي ختام نادي بايرن ميونيخ أكد الفريق على استمرار اللاعب مع الفريق ولكنه سيغيب لفترة محددة بسبب تعرضه للإصابة: "وسيبقى نصير مزراوي ضمن تشكيلة بايرن ميونخ لكنه سيغيب حاليا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة دولية مع المنتخب المغربي".

اللاعب المغربي نصير مزراوي يعلن دعمه للقضية الفلسطينية

يذكر أن دعم اللاعب المغربي نصير مزراوي القضية الفلسطينية من خلال نشر مقطع فيديو يحتوى على دعاء بنصره الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق نصير مزراوي على مقطع الفيديو بقول: "أمين"، مما أحدث حالة من الجدال بين جماهير نادي بايرن ميونيخ الألماني وبدأت حملات الهجوم على اللاعب منذ ذلك الحين.