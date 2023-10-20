نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة جديدة.. جوهرة برشلونة تدخل حسابات كبار الدوري السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة جديدة حول أحد الأهداف الأوروبية للتي تضعها إدارة الدوري السعودي هذا الموسم لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونجحت خطة روشن هذا الموسم في ضم العديد من النجوم الأوروبية والتي جاء في مقدمتهم، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وسافيتش وبروزوفيتش، وياسين بونو.

- فاتي على رادار السعودية

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن دخل الموهبة الإسبانية أنسو فاتي نجم برشلونة والمعار هذا الموسم إلى صفوف فريق برايتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن بيئة اللاعب ترى اهتماما كبيرا من الجانب السعودي لضم اللاعب، إلا أن فاتي يرى أن مازال أمامه الكثير داخل أوروبا ولا يفكر في خطوة الرحيل إلى روشن في الأوقات الحالية.