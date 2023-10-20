انت الان تتابع خبر سألوا اللاعب هالاند أيهما أفضل محمد صلاح أم رياض محرز.. فأجاب بدون تردد وصدم جميع الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور منسوب للنجم النرويجي، إرلينغ هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، يعلق خلاله على تصريحات النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح الأخيرة.وفي المنشور المتداول أعاد الحساب المنسوب لهلاند نشر مقطع فيديو لمحمد صلاح، مرفقا به تعليق كتب فيه هذا أمر كبير بالنظر إلى مدى شهرة النجم، إنه يجعل الأمر أكثر سهولة على اللاعبين أن يخرجوا ويتحدثوا دون القلق على حياتهم المهنية، لقد زاد احترامي له عشرة أضعاف بعد ذلك.

وأشاد نشطاء بالتصريحات المنسوبة للنجم النرويجي، لكن في الحقيقة فالحساب الذي نشر تلك التصريحات لا يخص لاعب السيتي.

ويظهر في حساب منصة "أكس" (تويتر سابقا) الذي أعاد نشر تصريحات صلاح إنه "لا ينتمي إلى إيرلينغ هالاند"، وإنما هو "حساب للمعجبين".

وفي حوار سابق، اختار النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعب ضدهم خلال مسيرته الكروية القصيرة وكان في مقدمتهم جناح ليفربول، محمد صلاح.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها شبكة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية: "لقد لعبت مع أشرف حكيمي، رياض محرز وهما أفضل من شاركتهما نفس الفريق".وتابع: "لعبت ضد ليفربول، كان ساديو ماني جيدًا حقًا وكذلك محمد صلاح كان مذهلًا، ولا أنسى كاليدو كوليبالي".

واختتم: "لكن أعتقد أن محمد صلاح أو ساديو ماني ربما يكونان أفضل من لعبت ضدهما".