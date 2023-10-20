نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الزمالك 8.. حسن شحاتة يصل لدعم فاروق جعفر في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل حسن شحاتة نجم الزمالك السابق إلي مقر نادي الزمالك لدعم فاروق جعفر في انتخابات مجلس الإدارة. سبب وصول حسن شحاتة إلى مقر نادي الزمالك لدعمه لزميله فاروق جعفر في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالية التي تجري في مقر القلعة البيضاء. وترشح الكابتن فاروق جعفر على منصب رئيس نادي الزمالك مستقل في الانتخابات الحالية التي تجري الآن. ويتواجد على منصب رئيس نادي الزمالك الدكتورة ميرفت السيد أحمد والكابتن فاروق جعفر والكابتن حسين لبيب وعمر هريدي وماجد الحنبلي وتقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك حاليًا لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة.