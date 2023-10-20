نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق مباراة الطلائع.. المصري نادي الوطنية يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص نجوم فريق المصري خلال أداء فترة الإحماء لمباراة اليوم أمام فريق طلائع الجيش والمقرر انطلاقها في الرابعة عصر اليوم، على ارتداء قميص للتدريب يحمل ألوان علم فلسطين الحبيبة تعبيرا عن دعم النادي المصري أحد معاقل الرياضة الوطنية المصرية للقضية الفلسطينية وتعبيرا عن تضامن المصري مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة الصامدة.

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

عصام ثروت،سمير فكري، كريم العراقي، فخر الدين، الياس الجلاصي، مروان حمدي، باهر المحمدي، حسين السيد، عمرو موسي، محمود حمادة، ميدو جابر



القناة الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الفضائية المفتوحة الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الفضائية المفتوحة، وهى القناة الناقلة مباراة المصري وطلائع الجيش

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.