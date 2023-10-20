عاجل.. الموعد الرسمي لبدء حفل افتتاح بطولة الدوري الإفريقي بمشاركة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - الآن.. تعرف على موعد بدء حفل افتتاح بطولة الدوري الإفريقي

أصبح عشاق كرة القدم حول العالم على بعد دقائق قليلة من انطلاق حفل افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث من المقرر أن تطلق اليوم صافرة بداية مباريات البطولة بمباراة الأهلي المصري أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ومن المنتظر إنطلاق فعاليات حفل افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، بعد قليل في تمام الساعة الـ5 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بمشاركة العديد من النجوم الأفارقة، الفرق الفنية المختلفة.

افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

وفي نفس السياق، كشف منذ قليل، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، عن الكأس الرسمي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، قبل دقائق معدودة من انطلاق المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي التي ستقام اليوم بين فريقي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني.

بطولة الدوري الإفريقي



وجاء إعلان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، للكشف الرسمي عن التصميم الرسمي لكأس بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة في نسختها الأولى والتي تقام بمشاركة 8 أندية مختلفة من القارة السمراء.

الكأس الرسمي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي "AFL"، بمواجهة تجمع بين فريقي الأهلي المصري أمام مضيفه سيمبا التنزاني في العاصمة دار السلام، في دور الثمانية من البطولة، على المعلب الوطني بالعاصمة التنزانية.



وتشهد النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي أطلقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 8 فرق إفريقية مختلفة وهي "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي".

المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

وتنطلق صافرة بداية أحداث البطولة اليوم الجمعة في الساعة الـ6 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بين الأهلي ضد سيمبا التنزاني، في العاصمة التنزانية دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

كأس بطولة الدوري الإفريقي

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى



وحسبما أعلنت منذ ساعات، فمن المقرر أن تقوم قنوات أبو ظبي الإماراتي وقنوات أون تايم سبورت المصرية، والقنوات الرياضية المغربية، بنقل أحداث البطولة بشكل رسمي عبر شاشاتها المختلفة، بما في ذلك افتتاح البطولة اليوم بين فريقي الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

