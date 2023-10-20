من هو معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي خارج الديار.

وتتكرر المواجهة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي في تمام الساعة السادسة مساءًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية HD1، وقناة أون تايم سبورتس.

وسيتولى مهمة التعليق على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المعلق الرياضي عصام عبده عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، وأيمن الكاشف بفضائية أون تايم سبورتس 2.