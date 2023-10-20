الرياضة

تردد القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد سيمبا.. ثبت تردد أبوظبي الرياضية

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أحمد جودة - القاهرة -  

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني منافسه النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023.

ومن المقرر أن تُقام وسيمبا التنزاني في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتُقام مباراة العودة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبرعلى أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتُنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورتس.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

-التردد: 1226.

-معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: أفقي.

-معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.�تردد القناة: 10853.�معدل الترميز:27500.�معدل الاستقطاب: أفقي.�معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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