نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومتابعي النادي الأهلي في كل مكان عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني مساء اليوم على ملعب "دار السلام"، في ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023 في نسخته الأولي.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة المارد الأحمر ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الأحمر ضد نظيره التنزاني في الدوري الإفريقي 2023، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس على شاشة قناة On Time Sport 1 بتعليق "أيمن الكاشف"، وضبط التردد كالآتي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.