حازم إمام يدلي بصوته ويدعم قائمة حسين لبيب

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أحمد جودة - القاهرة - أدلي حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك العالية ويدعم قائمة حسين لبيب.

سبب تواجد حازم إمام في نادي الزمالك

بسبب الأدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالية التي تقام في مقر القلعة البيضاء حاليًا.

يتواجد عدد من نجوم الزمالك القدامي في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك حاليًا لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة.