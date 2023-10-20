نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام إشبيلية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

قائمة ريال مدريد لمباراة إشبيلية غدًا ضمن كلًا من:-

حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو

الدفاع: كارفخال - ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - ميندي

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني



الهجوم: فينيسيوس جونيور - روديجو - خوسيلو - براهيم دياز.



موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، مساذ غدا السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.



وتنطلق صافرة المباراة، يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.