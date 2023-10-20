نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. حسين لبيب في لقطة إنسانية داخل انتخابات الزمالك (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر حسين لبيب المشرح المحتمل على منصب رئيس نادي الزمالك، في لفتة إنسانية خاصة خلال تواجده في مقر القلعة البيضاء خلال إدلاء الجمعية العمومية ونجوم الأيبض القدامى بأصواتهم في الانتخابات.

ماذا فعل حسين لبيب في انتخابات الزمالك؟

حسين لبيب المرشح المحتمل لرئاسة نادي الزمالك، يستقبل أحد جماهير الزمالك من ذوي القدرات الخاصة وينحني لتحيته في المقر الانتخابي للقلعة البيضاء.