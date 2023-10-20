عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - الآن.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني

أعلن المدرب السويسري "مارسيل كولر"، المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الرسمي للمارد الأحمر في مواجهة فريق سيمبا التنزاني اليوم في انطلاق مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم والتي تقام بمشاركة 8 أندية أفريقية مختلفة للمرة الأولى.



ويرغب المدير الفني للأهلي في حسم مباراة اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية، قبل أيام من للقاء العودة الذي سيقام في ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق مباراة اليوم بين فريقي الأهلي ومضيفه فريق سيمبا التنزاني ضمن مباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم في الساعة الـ6 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي اليوم لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم الدبيسي.

في خط الوسط: أليو ديانج، أمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

الأهلي

مباراة الأهلي أمام سيمبا اليوم في الدوري الإفريقي



وأصبح عشاق كرة القدم حول العالم على موعد بعد دقائق قليلة من إنطلاق صافرة بداية مباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث من المقرر أن تنطلق مباريات البطولة بمباراة الأهلي المصري أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وفي السياق ذاته، كشف اليوم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، عن تصميم الكأس الرسمي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، حيث جاء إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تصميم كأس بطولة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم.



الكأس الرسمي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي "AFL"، بمواجهة تجمع بين فريقي الأهلي المصري أمام مضيفه سيمبا التنزاني في العاصمة دار السلام، في دور الثمانية من البطولة، على المعلب الوطني بالعاصمة التنزانية.

الكرة الرسمية للبطولة



وتشهد النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، الذي أطلقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 8 فرق إفريقية مختلفة وهي "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي".



القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا التنزانى



وحسبما أعلنت منذ ساعات، فمن المقرر أن تقوم قنوات أبو ظبي الإماراتي وقنوات أون تايم سبورت المصرية، والقنوات الرياضية المغربية، بنقل أحداث البطولة بشكل رسمي عبر شاشاتها المختلفة، بما في ذلك افتتاح البطولة اليوم بين فريقي الأهلي ضد سيمبا التنزاني.