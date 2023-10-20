كارلو أنشيلوتي يعلق على مواجهة ريال مدريد أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مواجهة فريقه غدًا أمام إشبيلية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة إشبيلية؟

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء :"الفريق بخير، لقد عادوا بحالة جيدة. لاعبو أمريكا الجنوبية تعافوا بشكل جيد".

وأضاف:"الجميع جاهزون، بما في ذلك ألابا، سيبايوس واجه مشكلة يوم الخميس ولن يكون متاحًا".

وتابع:"سأحب رؤية سيرجيوراموس وسوف أحييه، لدي مودة خاصة تجاهه، إذا كنت هنا اليوم فذلك بسبب راموس، إذا لم يسجل هذا الهدف في نهائي العاشرة ربما لن أكون هنا".

وواصل:"أردا جولر بحالة جيدة جدًا، لقد كان في أفضل حالاته لمدة عشرة أيام، إنه لاعب مهاجم، ولكنه ليس مهاجمًا، إنه صانع ألعاب مثل بيلينغهام، أو جناح".

وأشار:"أنا قلق بشأن أشياء كثيرة، من الواضح أن إشبيلية ستكون مباراة ستتطلب الكثير منا. لقد غيروا المدربين، وسيكون الأمر معقدًا".

وأتم:" أنا قلق أكثر من أننا سننسى الأشياء الجيدة التي فعلناها قبل التوقف".