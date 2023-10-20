نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم الشوط الأول بين المصري وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي ونظيره طلائع الجيش، بالتعادل السلبي في المباراة في المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز "نايل".

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولي من هذا اللقاء عدة هجمات للفريق البورسعيدي شكلت خطورة على دفاعات فريق طلائع الجيش.

وحاول الفريقان هز الشباك قبل نهاية الشوط إلا أنهما فشلا في الوصول إليها.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش كالتالي: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة ، سمير فكري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، الياس الجلاصي ، فخر الدين بن يوسف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، أمادو باه، اسلام عطية، حسام جريشة ، ايزي ايميكا ، محمد الشامي، غيلاس جناوي.

ضمت تشكيلة فريق طلائع الجيش كلا من: محمد شعبان لحراسة المرمى، أحمد زولا، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب لخط الدفاع، فريد شوقي ، علي حمدي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، موسى دياوارا، عبد الرحمن شكري ، بول كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد يسري وحيد .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من فارس حاتم، كريم طارق، اسلام محارب، كريم صلاح، حسن مجدي، محمد شحاته، عماد معوض، محمد هاني، حسام دقدوق.

تنقل مباراة المصري وطلائع الجيش عبر قنوات تايم سبورت حيث تعد هذه القنوات الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الدوري الممتاز" نايل"