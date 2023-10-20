انت الأن تتابع خبر لغة جسد اللاعب محمد صلاح في رسالته بسبب الأحداث تصدم الجميع.. خبير شهير يكشف سر جمود ملامحه المكشوفة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بملامح جامدة، ظهر لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، في مقطع فيديو قصير، نشره عبر صفحاته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وموقع «فيسبوك»، ونال المقطع آلاف التعليقات وملايين المتابعات، ولم تخلُ اهتمامات الناس عن السؤال عن تحليل لغة الجسد للاعب، والتي أوضحها خبير لغة الجسد الدكتور محمد حسن.

بعد رسالة الدعم والتأثر بأحادث فلسطين، والتي ظهرت في نبرة صوت وملامح محمد صلاح من خلال مقطع فيديو قصير نشره اللاعب عبر صفحته الرسمية على«فيسبوك»

و«إنستجرام»، قال خبير لغة الجسد دكتور محمد حسن عما تعبر عنه ملامح «صلاح»: «اللي ظاهر على لغة جسده الخوف وده باين في انخفاض الحاجبين، هو فعلا خايف على أهالي وأطفال غزة والناس المصابين واللي لسه بيتصابوا في القطاع».

وأضاف «حسن» تعليقًا على الثبات الظاهر على ملامح محمد صلاح: «الثبات كان واضح على ملامحه يدل على إنه مركز أوي يوصل الرسالة بوضوح وواضح إنه بيقرا من حاجة قدامه لأنه مركز بعينيه أوي فيها وده خلاه ميعملش إشارات وكأنه عايز كل اللي يشوف ويسمع الرسالة يركز بس في الكلام اللي عايز يقوله علشان كدا مكنش في حركات للإيدين وتعبيرات الوش».

ونالت رسالة محمد صلاح إعجاب وحب الجمهور، بالرغم من تأخرها قليلًا عن بداية الأحداث وبرروا تأخيره لكنهم دعموه: «أن تأتي متأخرا خيرٌ من ألا تأتي أبدا، وأن تصل متأخرا خير من ألا تصل، حمد الله على السلامة يا أبو مكة».