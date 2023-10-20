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أحمد جودة - القاهرة - بايرن ميونيخ يحدد موقفه نصير مزراوي من البقاء في الفريق بعد دعمه للقضية الفلسطينية "بيان ناري"

عاجل- "البافاري يساند إسرائيل ويصف حماس بالإرهاب"..بايرن ميونيخ يعلن قراره بشأن نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية..كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عن وضعية اللاعب المغربي نصير مزراوي، حيث أكد الفريق البافاري أنه أجرى محادثات مفصلة مع مزراوي، هذا الأسبوع، وذلك على خلفية منشوراته الأخيرة على إنستجرام بخصوص أحداث غزة وتأييدها للشعب الفلسطيني.

وقرر نادي بايرن ميونخ الألماني الإبقاء على مدافعه المغربي نصير مزراوي ضمن صفوف الفريق، وأصدر بايرن ميونيخ بيانا عبر موقعه الرسمي، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلاله أن اللاعب نصير مزراوي باقي ضمن تشكيلة لاعبي الفريق الألماني.

عاجل- "البافاري يساند إسرائيل ويصف حماس بالإرهاب"..بايرن ميونيخ يعلن قراره بشأن نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية

بايرن ميونيخ يحدد موقفه نصير مزراوي من البقاء في الفريق بعد دعمه للقضية الفلسطينية “بيان ناري”

وكان قد دعم اللاعب المغربي نصير مزراوي القضية الفلسطينية من خلال كتابة بعض المنشورات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي استشهد فيها ببعض الآيات القرآنية منها: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ».



وطالب يوهانس شتاينيجر النائب البرلماني في ألمانيا، بطرد اللاعب المغربي نصير مزراوي من ألمانيا، بسبب دعمه للشعب الفلسطيني، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

نص بيان نادي بايرن ميونيخ بشأن اللاعب المغربي نصير مزراوي

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية، نص بيان نادي بايرن ميونيخ بشأن اللاعب المغربي نصير مزراوي، وبشأن إعلان البافاري عن دعمه لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل- "البافاري يساند إسرائيل ويصف حماس بالإرهاب"..بايرن ميونيخ يعلن قراره بشأن نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية



"أجرى بايرن ميونخ محادثة مفصلة وتوضيحية مع نصير مزراوي هذا الأسبوع. وكان سبب النقاش هو منشورات مزراوي على إنستغرام فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى غضب وانتقادات".



عاجل- "البافاري يدعم إسرائيل ويصفه حماس بالإرهاب"..بايرن ميونيخ يعلن قراره بشأن نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية



"كريستيان دريسن: "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض بحزم الإرهاب والحرب ولم يقصد أبدا التسبب في أي غضب من منشوراته. بايرن يدين هجوم حماس على إسرائيل". بالاضافة إلى ذلك يعلن نصير مزراوي "أنا أدين جميع الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

"يعارض نادي بايرن ميونخ ونصير مزراوي بشدة نقل الصراع في الشرق الأوسط وعنفه إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام. لا مكان للكراهية والعنف من أي نوع في الثقافة السياسية الألمانية".



عاجل- "الإعلان الرسمي عن دعم إسرائيل"..بايرن ميونيخ يحدد عقوبة نصير مزراوي بعد دعمه للقضية الفلسطينية



"يقف نادي بايرن إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل. لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات".

"يعتقد نادي بايرن أن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقوتها في المصالحة بين الثقافات المختلفة، خاصة في أصعب اللحظات، سيبقى نصير مزراوي في تشكيلة بايرن ميونخ، لكنه سيغيب عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها".