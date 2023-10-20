نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حال التأهل لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.. من هو منافس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم على ملعب "دار السلام"، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023 في نسخته الأولي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة المرتقبة بين القلعة الحمراء وسيمبا، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الأحمر ضد نظيره التنزاني في الدوري الإفريقي 2023، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية على شاشة قناة AD Sports 1 HD بتعليق "عصام عبده"، بالإضافة إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس على شاشة قناة On Time Sport 1 بتعليق "أيمن الكاشف".

منافس الأهلي حال التأهل لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، منافس الأهلي حال التأهل لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، حيث أنه فى حال تخطي القلعة الحمراء عقبة الفريق التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

ويذكر أن مباراة الإياب بين الفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر 2023 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.