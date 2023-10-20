عاجل.. ميرفت السيد تطالب بوقف انتخابات الزمالك وتعلق.. "باطلة"

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أحمد جودة - القاهرة - أبدت ميرفت السيد المرشحة على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبها من تنظيم انتخابات مجلس إدارة النادي المقامة حاليًا داخل القلعة البيضاء.

تصريحات ميرفت السيد

وقالت ميرفت السيد في تصريحات خاصة لـ "موقع دوت الخليج الرياضي": "شركة الأمن الخاصة بتأمين الانتخابات خارج السيطرة، ما حدث اليوم هو اغتصاب لحق الجمعية العمومية وأمر مهين جدا. قدمت شكوى إلى رئيس اللجنة بما تم من انتهاكات واضحة لمؤيدي القائمة الموحدة".

وتابعت ميرفت السيد: "هناك أفراد غير أعضاء في النادي من طلاب وموظفين في كلية تربية رياضية وموظفين في مصانع وبلطجية دخلوا إلى الحرم الانتخابي ولا أعلم كيف دخلوا، توزيع الدعايا الانتخابية للقائمة الموحدة داخل الانتخابات أمر غير قانوني".

وأردفت: "تقدمت باحتجاج رسمي وطالبت بوقف انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك وبطلان الانتخابات، وجاري اتخاد الإجراءات القانونية هذه الانتخابات باطلة باطلة باطلة وهذا غش واضح".

وأتمت مرفت السيد: "تعرضنا لهجوم رهيب من بلطجية القائمة الموحدة، هذه القائمة أحضرت شباب يرتدون قمصان سوداء هجموا على أعضاء الجمعية العمومية، وقمت بتصوير هذه المقاطع وسأقدمها للمسؤولين".