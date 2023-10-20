نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني بالدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في السادسة من مساء اليوم الجمعة بذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – رضا سليم.

بدلاء الأهلي أمام سيمبا

مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، صلاح محسن، أحمد عبد القادر، مروان عطية، حسين الشحات، محمد كريستو، إمام عاشور، محمد عبد المنعم، طاهر محمد طاهر.