نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في بدلاء الأهلي أمام سيمبا بالدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر إمام عاشور مع النادي الأهلي لأول مرة بعد العودة من الإصابة، خلال مواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب دور الربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، حيث تواجد على مقاعد البدلاء.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – رضا سليم.

بدلاء الأهلي أمام سيمبا

مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، صلاح محسن، أحمد عبد القادر، مروان عطية، حسين الشحات، محمد كريستو، إمام عاشور، محمد عبد المنعم، طاهر محمد طاهر.