نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل مباريات الجولة التاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 وذلك برصيد 21 نقطة بعد مرور 8 جولات فقط.

بينما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة غدا السبت:-

1 ميلان 21 نقطة.

2 إنتر ميلان، 19 نقطة.

3 يوفنتوس، 17 نقطة.

4 فيورنتينا، 17 نقطة.

5 نابولي، 14 نقطة.

6 أتالانتا، 13 نقطة.

7 مونزا، 12 نقطة.

8 فروزينوني كالتشيو، 12 نقطة.

9 ليتشي، 12 نقطة.

10 روما، 11 نقطة.

11 بولونيا، 11 نقطة.

12 ساسولو، 10 نقاط.

13 لاتسيو، 10 نقاط.

14 تورينو، 9 نقاط.

15 جنوى، 8 نقاط.

16 هيلاس فيرونا، 8 نقاط.

17 أودينيزي، 5 نقاط.

18 إمبولي، 4 نقاط.

19 ساليرنيتانا، 3 نقاط.

20 كالياري، نقطتان.