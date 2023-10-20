نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في مواجهة صعبة أمام نظيره فريق إشبيلية، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، مساذ غدا السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة المباراة، يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويدخل فريق ريال مدريد هذه المباراة، وهو في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية عبر قناة بي إن سبورتس 1.