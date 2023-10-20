نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور شبيه فاروق جعفر في انتخابات الزمالك.. شاهد ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ظهور رمضان عبد الحليم شبيه فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمرشح على منصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

شبيه فاروق جعفر

ورصدت كاميرا "دوت الخليج الرياضي" لقطات لظهور شبيه فاروق جعفر الذي أكد أنه جاء لمساندة صديق عمره في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأوضح عبد الحليم رمضان أن فاروق جعفر يستحق أن يكون رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة كونه أحد أهم النجوم بتاريخ القلعة البيضاء.

وانتقد شبيه فاروق جعفر كم الدعايا الانتخابية للمرشحين بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك معلقًا.. "أهدروا ملايين على الأرض بدلا من دعم النادي".

وتُجرى حاليا انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بمقر النادي بالمهندسين لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مهام القلعة البيضاء حتى أكتوبر 2027.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية فيديو لشبيه فاروق جعفر من داخل مقر انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.