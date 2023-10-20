نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النادي الذي أشجعه؟ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يرد على السؤال المحرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، النادي الذي يشجعه في قارة إفريقيا حاليًا.

جياني انفانتينو يشيد بالحضور الجماهيري في قارة إفريقيا

وأكد جياني انفانتينو في تصريحات تليفزيونية: "أنا أشجع الحكم والمدير الفني فقط هذا هو النادي الذي أشجعه، والحضور الجماهيري رائع ويؤكد أن إفريقيا تطورت".

وتشارك 8 أندية في بطولة الدوري الإفريقي في النسخة الحالية وهما الأهلي وسيمبا التنزاني وصن داونز والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وانيمبا النيجيري.

وتقام مباراة الافتتاح اليوم بين سيمبا التنزاني والأهلي في ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام في السادسة مساء.