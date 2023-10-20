الأهلي يحسم صفقة الموسم.. خطوة واحدة من أجل الإعلان الرسمي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد مسئولو الأهلي اتفاقا مع أسامة جلال نجم بيراميدز على البنود الشخصية وذلك تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يقترب من ضم أسامة جلال

وكشف أحد المصادر أن الأهلي أتم اتفاقه مع أسامة جلال نجم بيراميدز على البنود الشخصية الخاصة به.

ويخطط الأهلي للتقدم بعرض لشراء أسامة جلال من بيراميدز أثناء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن أسامة جلال يضغط بقوة على مسئولي بيراميدز من أجل السماح له بالرحيل إلى الأهلي في الانتقالات المقبلة خاصةً بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

وألمح المصدر أن عقد أسامة جلال مازال مستمرًا مع بيراميدز لمدة 3 مواسم لكن الأهلي سيحاول استغلال ابتعاده عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي من أجل التعاقد معه