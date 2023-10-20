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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق سموحة السكندري ضيفًا على فريق الزمالك في تمام الساعة السابعة من مساء الغد، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

21 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الزمالك غدًا

واعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة السكندري عن قائمة الفريق لمباراة الزمالك غدًا، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

الهاني سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف.



خط الدفاع:

شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، ميدو مصطفى، محمود وحيد، أحمد جمال.

خط الوسط:

إسلام جابر، دوكو دودو، حمدي علاء، عمرو قلاوة، محمد عصام، أحمد خالد، مصطفى البدري، لحسن دهدوه، حسين فيصل.

خط الهجوم:

فادي فريد، بن قسو، حسام حسن.

ويقع فريق سموحة في المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، خلال المباريات الثلاث الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.