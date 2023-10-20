غزارة تهديفية في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - اقيمت اليوم مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز المصري لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، وشهدت الجولة الأولى نتائج فوز كبيرة وغزارة تهديفية.

الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

وفاز على دلفي السكندري برباعية نظيفة، فيما تعادل فيوتشر يواجه الأميرية بهدف لكل فريق، وحقق وادي دجلة فوز عريض على فريق المقاولون العرب بعشرة أهداف دون مقابل، وفاز المعادي واليخت على إتحاد بسيون بثلاثية نظيفة، والمجد السكندري يخسر في ملعبه أمام توت عنخ آمون بنتيجة كبيرة 11-0.

واستطاع البنك الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، والطيران يفوز على المصري بهدف مقابل لا شئ، وخسر سموحة في ملعبه أمام زد بنتيجة 7-0.

وكان ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد.