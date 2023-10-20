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أحمد جودة - القاهرة - فوز كيما أسوان وشبان قنا ونجوم مصر واتحاد الشرطة في جولة قوية بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة بالجولة الثانية لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني (ب) عن فوز فريق كيما أسوان على فريق أسمنت أسيوط بهدف دون رد سجله عمرو أبو الحسن في الدقيقة 30 من الشوط الأول.



- فوز فريق شبان قنا على فريق قوص بسداسية مقابل هدفين حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم أحمد الجبلاوي لقنا في الدقيقة 17 وتعادل قوص في الدقيقة 20.



وفي الشوط الثاني استطاع عمرو محمد علي من تسجيل هاتريك لقنا تم أضاف اسلام على هدفين لقوص.



- فوز فريق طهطا على فريق ملوى بثلاثية مقابل هدفين حيث شهد الشوط الأول تقدم ملوى بهدف عمرو أنور.

وتعادل طهطا بهدف هشام حمادة في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وأضاف محمود عاطف الهدف الثاني لفريق ملوى وإدرك طهطا هدفين عن طريق أحمد صبحي واسلام عادل.



- فوز فريق ديروط على فريق الالومنيوم بهدفين نظيفين سجلهما ماجد أشرف في الدقيقة 39 من الشوط الثاني ومحمود جمال في الدقيقة الأخيرة من المباراة



المجموعة الثانية



1- فوز فريق بنى مزار على فريق شباب مغاغه بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدفي أحمد ماهر في الدقيقة 36 وعبد الرحمن دودى الهدف الثاني.

وأدرك أحمد ماهر الهدف الثالث لبنى مزار والثاني له في الدقيقة 17 من الشوط الثاني.



2- فوز فريق نجوم مصر على فريق مركز شباب طاميه بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدف محمد رزق من ركلة جزاء.



وفي الشوط الثاني أضاف محمد خالد الهدف الثاني في الدقيقة 31 وإختتم أحمد شرف أهداف النجوم في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وتختتم الجولة السبت بلقاء تليفونات بني سويف مع الفيوم.



مجموعة القاهرة



-- فوز فريق اتحاد الشرطة على فريق بورتو السويس بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدف عبر حسام عادل في الدقيقة 7.

وفي الشوط الثاني أضاف حسام عادل الهدف الثاني في 14 وإختتم شوقي أهداف اللقاء.