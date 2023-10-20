نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفضل ميتروفيتش.. الهلال يتفوق على الخليج بهدف نظيف في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز أمام نظيره الخليج بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الهلال بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في ثمانية لقاءات والتعادل في مباراتين، فيما يحتل الخليج المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة خمس مباريات.

أحداث مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

سجل أليكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح الهلال في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الخليج، نفذها روبن نيفيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها ميتروفيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وأنقذ ياسين بونو حارس الهلال مرماه ببراعة من هدف التعادل لصالح الخليج في الدقيقة 55، بعد تسديدة من فابيو ماتينز من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الهلال في الدقيقة 74، سجله سالم الدوسري، وذلك بسبب تخطي الكرة لحدود أرضية الملعب.

وأهدر أليكساندر ميتروفيتش هدفًا محققًا لصالح الهلال في الدقيقة 89، بعد تسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.