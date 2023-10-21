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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة الهلال والخليج".. الزعيم يفوز بشق الأنفس في غياب نيمار ومشاركة شريف

"نتيجة مباراة الهلال والخليج".. الزعيم يفوز بشق الأنفس في غياب نيمار ومشاركة شريف، يرغب عدد كبير من عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في البحث عن مباراته أمام الخليج التي تقام اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري.

وتزداد محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من مجموعة كبيرة من جماهير الهلال السعودي، عن مباراة الهلال أمام الخليج الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف لاعب الأهلي السابق في بطولة الدوري السعودي.

"نتيجة مباراة الهلال والخليج".. الزعيم يفوز بشق الأنفس في غياب نيمار ومشاركة شريف

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"نتيجة مباراة الهلال والخليج".. الزعيم يفوز بشق الأنفس في غياب نيمار ومشاركة شريف

وفي ذلك الإطار، ترصد بوابة دوت الخليج كل ما يتعلق بمباراة الهلال والخليج، وتوفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والخليج، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي

كان يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي".

وكان يحتضن ملعب ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضي المباراة بين الهلال والخليج، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والثامنة بتوقيت ليبيا والسودان، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في تحقيق فوز صعب بهدف نظيف، أمام الخليج موطنه الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف، في إطار منافسات الدوري السعودي.

سيطر الزعيم الهلالي على أحداث مباراته أمام الخليج، منذ بداية أحداث المباراة بضغط عالي، من أجل تسجيل مبكر في الشوط الأول.

ونجح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أن يسجل هدف الثلاث نقاط للزعيم في الدقيقة 30 من عمر الشوط الاول باللقاء، بعدما استغل خطأ من حارس الخليج، ليسددها مهاجم الهلال داخل الشباك، وانتهى اللقاء بفوز الزعيم الهلالي بهدف نظيف بعد عدة هجمات من جانب الفريقين لتسجيل هدف آخر في المباراة.

ترتيب الهلال والخليج بالدوري السعودي

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 26 في صدارة ترتيب الدوري السعودي منفرد، ويقع الخليج في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

تشكيل الهلال الرسمي أمام الخليج بالدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني

خط الوسط: مالكوم، ميلنكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري.

"نتيجة مباراة الهلال والخليج".. الزعيم يفوز بشق الأنفس في غياب نيمار ومشاركة شريف

تشكيل الخليج الرسمي أمام الأهلي بالدوري السعودي

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: خالد ناري، ريبوتشو، لوبيز، محمد خبراني.

خط الوسط: عبدالاله هوساوي، فابيو مارتينز، رودريجيز.

خط الهجوم: محمد شريف، يونج جانج، عارف آل حيدر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي

وكانت تنتقل أحداث مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي، عبر مجموعة قنوات SSC sports الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لبطولات الدوري السعودي، وبالتحديد قناة SSC Extra 1، ويتولي المعلق الرياضي فهد العتيبي والمعلق فهد عريشي على القناة الصوتية الأولى والثانية.

كما يمكن مشاهدة مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي، من خارج الاراضي السعودية عن طريق الانترنت عبر برنامج شاهد VIP باشتراك مدفوع الأجر القنوات الناقلة.