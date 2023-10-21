الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد الخليج اليوم الجمعة 20-10-2023 في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال والخليج بفوز الزعيم بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي 2022-2023.

أهداف مباراة الهلال ضد الخليج في دوري روشن السعودي

سجل أليكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح الهلال في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الخليج، نفذها روبن نيفيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها ميتروفيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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