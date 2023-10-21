نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد الخليج اليوم الجمعة 20-10-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال والخليج بفوز الزعيم بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي 2022-2023.

أهداف مباراة الهلال ضد الخليج في دوري روشن السعودي

سجل أليكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح الهلال في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الخليج، نفذها روبن نيفيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها ميتروفيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.