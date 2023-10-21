نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. تعادل مثير في إفريقيا وموعد عودة بعثة الفريق وبطولة تاريخية أولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

الأهلي يفتتح مشوار السوبر بالتعادل

أفتتح فريق الأهلي مشواره في بطولة الدوري الأفريقي بالتعادل الإيجابي خارج الديار أمام فريق سيمبا التنزاني بهدفين مقابل هدفين.

وسجل اللاعب المغربي رضا سليم الهدف الأول للأهلي قبل نهاية الشوط الأول، وقلب فريق سيمبا التنزاني الطاولة مع بداية شوط المباراة الثاني بتسجيله هدفين، وتعادل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا للأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب دور الثمانية من الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، في الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

موعد عودة بعثة الفريق

تحركت بعثة فريق الأهلي من ملعب بنجامين مكابا بمدينة دار السلام إلى المطار التنزاني عقب نهاية المباراة.

ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وتستغرق عودة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي قرابة 6 ساعات.

الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة يناير

اقترب اللاعب عمر كمال عبد الواحد من إرتداء قميص النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لرغبة السويسري مارسيل كولر في الاستفادة من خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ورحب مسؤولو فريق مودرن فيوتشر بانتقال اللاعب للقلعة الحمراء، وذلك للاستفادة من الناحية المادية، نظرًا لنهاية عقد اللاعب مع فريق مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري.

بطولة تاريخية لفريق سلة الأهلي

نجح فريق كرة السلة بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الزمالك بنتيجة 60 - 64.

وحقق الأهلي الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، للمرة الأولى في تاريخه في المباراة التي أقيمت على الأراضي البحرينية مساء اليوم الجمعة.