دورتموند يتغلب على فيردر بريمن بصعوبة في عودة الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند من تحقيق الفوز أمام نظيره فيردر بريمن، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني للموسم الجديد.

نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن اليوم

سجل جوليان براندت هدف المباراة الوحيد لصالح فريقه بوروسيا دورتموند بالدقيقة السابعة والستين من عمر اللقاء، وذلك عن طريق تمريرة حاسمة من زميله ايمري تشان.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري الألماني

بهذه النتيجة احتل الفريق الكروي الأول بنادي بوروسيا دورتموند صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، بينما تواجد فريق فيردر بريمن المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

تشكيل بوروسيا دورتموند في المباراة:-

حراسة المرمى، كوبيل

خط الدفاع، وولف، هوملز، شلوتريك، رايرسون

خط الوسط، مالين، رويس، تشان، نميشا، براندت

خط الهجوم، فولكروج