نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي عبدالرازق يتقدم باستقالته من منصب مدرب الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي الداخلية استقالته من منصبه عقب الهزيمة من سيراميكا كليوباترا.

سبب تقديم الكابتن ميمي عبد الرازق الاستقالة

بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الحالية وتواجده ضمن الفرق المهددة بالهبوط إلي الدوري القسم الثاني أ.

يبحث مجلس إدارة نادي الداخلية عن مدير فني جديد يقود النادي في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق الكابتن ميمي عبد الرازق.

وخسر الداخلية من نظيره سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لخوض مباراة الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.