أوساسونا ينتصر على غرناطة بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أوساسونا الفوز أمام نظيره فريق غرناطة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة أوساسونا وغرناطة

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ كامل لفريق أوساسونا طوال اللقاء حتى تمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف والفوز على فريق غرناطة.

وافتتح اللاعب بوديمير التسجيل لفريق أوساسونا في المباراة عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وعاد نفس اللاعب أنتوني بوديمير ليسجل الهدف الثاني لفريق أوساسونا في المباراة عند الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فريق غرناطة عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر.