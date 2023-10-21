نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون يصدم برشلونة ومانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عالمية أن برايتون الإنجليزي أعلن عن تجديد عقد نجمه الياباني كاورو ميتوما ليستمر في صفوفه حتّى عام 2027 ليضع حدًا للتكهنات بشأن مستقبله.



وأكدت التقارير الصحفية أن عقد ميتوما كان مقررًا أن ينتهي في عام 2025 قبل أن ينجح النادي الإنجليزي في تجديده اليوم ليمُدد بقاءه لموسمين إضافيين في مع برايتون ويقطع الطريق على الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه وكان على رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.



ولفتت التقارير الصحفية أن ميتوما نجم كاوازاكي فرونتال السابق انضم إلى برايتون في عام 2021 وقضى موسم 2021-2022 مع سان جيلواز البلجيكي على سبيل الإعارة.



ونقلت وسائل إعلام تصريحات الإيطالي روبرتو دي تزيربي المدير الفني لبرايتون بشأن تجديد عقد ميتوما:"إنها أخبار رائعة، ميتوما هو أفضل لاعب لدينا".



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ميتوما البالغ من العمر 26 عامًا بدأ مشواره مع برايتون في أغسطس 2022، حيث سجّل 13 هدف وصنع 12 كرة حاسمة في 52 مباراة في مختلف البطولات.



وأفادت التقارير الصحفية بأن ميتوما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد للاعب ياباني، حيث سجل 7 أهداف في موسم 2022-2023 متخطيًا الرقم القياسي السابق الذي بحوزة شينجي أوكازاكي وشينجي كاجاوا بفارق هدف.



وألمحت التقارير الصحفية أن برايتون احتل المركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مما أهله للمشاركة قاريًا للمرة الأولى في تاريخه في بطولة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج).



وأوضحت التقارير الصحفية أن ميتوما يتألق في الموسم الحالي، حيث سجل 3 أهداف وصنع ٣ أهداف حاسمة في 8 مباريات في الدوري ليقود برايتون للمركز السادس قبيل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.