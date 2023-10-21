نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم.. تعادل مثير للأهلي وسيراميكا يمطر شباك الداخلية والخليج يخسر بحضور "شريف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات اليوم الجمعة الموافق الـ20 من شهر أكتوبر 2023، وشهد اليوم العديد من المباريات القوية على صعيد الأندية والمنتخبات، حول العالم.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" ملخص نتائج اليوم في جميع مباريات كرة القدم في كافة البطولات حول العالم، ليوفر على القارىء عمليات البحث عن نتائج الفرق والمنتخبات التي يريدها.

دوري السوبر الإفريقي

سيمبا التنزاني 2 - الأهلي المصري 2



الدوري المصري الممتاز الجولة الرابعة

المصري 1 - طلائع الجيش 0

سيراميكا كليوباترا 4 - الداخلية 0



الدوري الإسباني الجولة العاشرة

أوساسونا 2 - غرناطة 0



الدوري الألماني الجولة الثامنة

بروسيا دورتموند 1 - فيردر بريمن 0



الدوري الفرنسي الجولة التاسعة

لوهافر 0 - لانس 0

الدوري السعودي الجولة العاشرة

التعاون 1 - الاتحاد 1

الاخدود 1 - الفيحاء 2

الهلال 1 - الخليج 0

الفتح 4 - أبها 1



دوري نجوم قطر الجولة السادسة

المرخية 2 - الشمال 1

الغرافة 5 - معيذر 2