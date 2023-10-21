نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان لانطلاق أحداث مباريات اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

ونستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب الدوري الانجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم السبت، والتي تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير في كل مكان.

ترتيب الدوري الانجليزي

ويتواجد توتنهام هوتسبير في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بنفس عدد نقاط آرسنال صاحب الوصافة ولكن بفارق الأهداف وفيما يلي باقي ترتيب البريميرليج:

1- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

2- آرسنال 20 نقطة

3- مانشستر سيتي 18 نقطة

4- ليفربول 17 نقطة

5- أستون فيلا 16 نقطة

6- برايتون 16 نقطة

7- وست هام يونايتد 14 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 13 نقطة

9- كريستال بالاس 12 نقطة

10- مانشستر يونايتد 12 نقطة

11- تشيلسي 11 نقطة

12- فولهام 11 نقطة

13- نوتينجهام فورست 9 نقاط

14- وولفرهامبتون 8 نقاط

15- برينتفورد 7 نقاط

16- إيفرتون 7 نقاط

17- لوتون تاون 4 نقاط

18- بيرنلي 4 نقاط

19- بورنموث 3 نقاط

20- شيفيلد يونايتد نقطة وحيدة