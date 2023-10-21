نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات الناقلة للمواجهة القوية والمرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره فريق إشبيلية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، مساذ غدا السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة المباراة، يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تردد قناة beIN Sports Premium1HD على النايل سات:

التردد: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.