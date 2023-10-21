نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق الأهلي.. تردد قناة أبوظبي الناقلة لمباراة بيترو أتلتيكو ضد صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيترو أتلتيكو بنظيره صن داونز، مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي للنسخة الأولى.

توقيت مباراة بيترو أتلتيكو وصن داونز في الدوري الأفريقي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب 11 نوفمبرو أحداث المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين بيترو أتلتيكو وصن داونز، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويواجه الفائز من مباراة بيترو أتلتيكو وصن داونز الفائز من لقاء الأهلي وسيمبا في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة بيترو أتلتيكو وصن داونز في الدوري الأفريقي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الأفريقي، كما نجحت شبكة قنوات أون تايم اسبورتس في الحصول على البث المباشر للمباريات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمباراة بيترو أتلتيكو وصن داونز

القمر الصناعي: نايل سات Nailsat.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5