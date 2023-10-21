نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، والتي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

مواعيد مباريات اليوم السبت

ليفربول × إيفرتون.. عند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مانشستر سيتي× برايتون.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

بورنموث × وولفرهامبتون.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

برينتفورد × بيرنلي.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

نيوكاسل × كريستال بالاس.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

نوتنجهام× لوتون.. عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تشيلسي × أرسنال.. عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد.. عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع bein sports.