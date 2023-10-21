نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم السبت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم السبت عند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق أحداث مباريات الجولة التاسعة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 6 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 5 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 4 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 4 أهداف.

أودسون إدوارد، كريستال بالاس، 4 أهداف.

إيفان فيرجسون، برايتون، 4 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 4 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.