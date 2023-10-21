نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسين لبيب رئيسًا لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن من الفوز بمعقد رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة 4 سنوات بعد التفوق على كلًا من فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وأخيرًا ماجد فاروق الحنبلي.

وتمكنت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب من تحقيق الفوز في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث حقق هشام نصر الفوز بمنصب نائب الرئيس متفوقًا على حساب هاني العتال.

وحصل هشام نصر على 9480 صوت بفارق 440 صوت عن هاني العتال الذي حصل على 9040.

وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد على النحو التالى:

حسين لبيب - منصب الرئيس.

هشام نصر - منصب نائب الرئيس.

حسام المندوه - أمين الصندوق.أحمد سليمان - عضو فوق السن.

هاني شكري - عضو فوق السن.

هاني برزي - عضو فوق السن.

حسين السيد - عضو فوق السن.

عمرو أدهم - عضو فوق السن.

محمد طارق - عضو فوق السن.

أحمد خالد حسانين - عضو تحت السن

رامي إبراهيم نصوحي - عضو تحت السن.

نيرة الأحمر - عضو تحت السن.